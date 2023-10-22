Глоба озвучила знак, который восхитит даже врагов: добьется небывалых высот и больших денег

Астролог Тамара Глоба предрекла Ракам светлое будущее. Фортуна подарит им великолепный шанс продвинуться вперед к удаче и успеху, и они умело воспользуются им в свою пользу.

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Раки будут действовать решительно, не оглядываясь назад, в итоге быстро придут к своей цели.

Окружение этих людей будет в восхищении. И даже враги, а также конкуренты признают поражение и снимут перед Раками шляпы.

Уровень благосостояния достигнет тех высот, о которых грезили представители данной зодиакальной системы.

Источник: rsute.ru.