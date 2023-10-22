Раки, Девы и Козероги удивят всех на работе: стремительный взлет и огромные заработки

14 октября открылся коридор затмений, который закончится 28 октября. Этот период сыграет перерождающую роль в жизни Раков, Дев и Козерогов.
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Эти знаки зодиака впитают в себя энергии Солнца и Луны, отчего станут сильнее и увереннее в себе.
Их путь озарится успехом, и они двинутся семимильными шагами к процветанию и высокому уровню благосостояния. Многие из представителей данных зодиакальных систем добьются многого на работе, в бизнесе, в карьере, их заработки повысятся в разы.
Источник: rsute.ru.