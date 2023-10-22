Стрельцов, Козерогов и Рыб ждут серьезные перемены в личной жизни: брак, дети, счастливый дом

Этой осень в судьбе Стрельцов, Козерогов и Рыб произойдут глобальные перемены. Прежде всего это будет касаться их личной жизни.

Одиночкам суждено встретить свои вторые половинки. Стрельцы, Козероги и Рыбы будут потрясены, когда увидят, что их возлюбленные ровно такие, о каких они мечтали.

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