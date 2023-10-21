Глоба – про 21 октября: «Суббота полнится конфликтами и спорами»

Сложная неделя с 16 по 22 октября близится к финалу, но расслабляться рано. Судя по астропрогнозу Богдана Глобы, представителя знаменитой династии астрологов, в субботу высоки риски конфликтов.

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Так, Глоба-младший всю неделю советовал не гнаться за миром, а продвигаться в своем такте. Период сомнительных дней, поэтому опираться самое время на собственные мудрость и рассудительность. А в выходные быть осторожнее, особенно 21 октября.

«Суббота полнится конфликтами и спорами. День взрывной и энергетически сложный, но удачный для финансов и личных дел. Помогите близким людям», - сообщил Глоба-младший.

Воскресенье, 22 число, будет переменчиво. Оно одинаково принесет как успехи, так и провалы, причем, ситуативно. На исходе дня лучше снизить активность.