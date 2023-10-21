«Лучшая новость!»: Володина осчастливила народ прогнозом на 21 октября

Астролог Василиса Володина в субботу, 21 октября, поспешила с новой порцией хороших новостей. Звездочет регулярно дает людям информацию положительного характера, поскольку решила, что пугать людей негативом – не ее стезя.

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И 21 октября оказывается днем, когда стоит посвятить все внимание и время себе любимым. Это период, в который лучше не напрягаться, а отдыхать. И Володина перечислила, какие варианты отдыха и заботы о себе подходят в субботу лучше всего.