«Лучшая новость!»: Володина осчастливила народ прогнозом на 21 октября

Астролог Василиса Володина в субботу, 21 октября, поспешила с новой порцией хороших новостей. Звездочет регулярно дает людям информацию положительного характера, поскольку решила, что пугать людей негативом – не ее стезя.
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И 21 октября оказывается днем, когда стоит посвятить все внимание и время себе любимым. Это период, в который лучше не напрягаться, а отдыхать. И Володина перечислила, какие варианты отдыха и заботы о себе подходят в субботу лучше всего.
«День гедонизма — лучшая новость! Время баловать себя покупками, салонами, СПА, ресторанами и горячими прикосновениями. Хороши любые телесные процедуры, изобразительные хобби, украшательства», - рекомендовала астролог.
Также успех ждет тех, кто занимается в области дизайна, стиля, красоты и здоровья, ресторанного и модного бизнеса. Самое время для очень выгодных заказов, а также контактов с заграничными партнерами или поклонниками.