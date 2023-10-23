Каким знакам зодиака Ангел-хранитель поможет зимой - все только начинается

Козерог

Козероги целеустремленные и трудолюбивые люди. Однако эмоционально они очень уязвимы. Доверяют представители этого знака только самым близким. Грядущей зимой козерогов ждет головокружительный успех во всех сферах, а помогут им в этом ангелы-хранители. Это они отведут от них опасных людей. Все это будет способствовать расцвету карьеры и идиллии в семейных отношениях.

Овен

У Овнов весьма импульсивный и волевой характер. Этой зимой они могут натворить много ошибок, но защита ангелов-хранителей этого не допустит. Их жизнь резко поменяется и войдет в спокойное русло. Размеренность и умиротворение пойдет только на пользу активным овнам. Так представители этого знака смогут остановиться и принять верные решения.

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Рыбы

Этой зимой рыбы почувствуют незащищенность и беспокойство. Представители этого знака с легкостью притягивают проблемы и также беззаботно решают их.

Уже в декабре ангелы-хранители рыб пошлют им нужных людей, которые сыграют важную роль в их жизни. Они помогут им и наставят на правильный путь. Так рыбы смогут быстро решить насущные проблемы и добиться успеха во взаимоотношениях со второй половинкой.