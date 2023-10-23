Нарушатся планы! Какие знаки зодиака ждут провалы на работе с 23 октября

Неблагоприятный день в отношении карьеры.

Овны

Неважно, насколько решительно вы настроены на получение желаемого, - убедить кого-то в том, что вам это необходимо, будет непросто. Противоречия могут сделать невозможным любой компромисс. Однако если вы всеми правдами и неправдами отложите принятие решения на день-два, вы все-таки придете к соглашению.

Львы

Вы можете стремиться донести свою мысль до окружающих, но слушают ли вас другие? Соединение Меркурия с Нептуном указывает на то, что они могут находиться в своем собственном мире и быть равнодушными к тому, что вы хотите сказать. Подождите несколько дней, пока Солнце и Меркурий не соединятся с Плутоном, и другие проявят гораздо больший интерес, особенно если это им выгодно.

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Козероги

Меркурий в соединении с Солнцем образует аспекты, которые могут нарушить ваши планы, если вы не будете действовать осторожно. Возможно, вы слишком многое принимаете как должное, либо сосредоточены на достижении результата, который не отвечает вашим интересам.

В любом случае, подумайте о том, чтобы взглянуть на ситуацию с другой стороны. Это поможет взглянуть на картину в целом. Вы будете знать, где вы находитесь и что вам следует делать дальше.