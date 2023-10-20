Эти женщины ликуют: кому Василиса Володина предрекла удачу 20 октября

Последний рабочий день очередной осенней недели астролог Василиса Володина разъяснила сквозь призму хороших новостей. Звездочет давно решила, что в трудные времена стоит делать акцент на положительных моментах, пусть их может быть и не так много. Это, по мнению эксперта, воодушевляет.

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Подписчики благодарны Володиной за это. И в пятницу, 20 октября, дополнительно преисполнились этим светлым чувством женщины, которые привыкли много работать. Поскольку именно их поджидает, гласит прогноз Володиной, удача.

«День пестует женщин-начальниц, женщин-трудяг и карьеристок. Удачное время, чтобы налаживать контакт с такой дамой или самой покорять профессиональный олимп», - обрадовала астролог трудолюбивых.

В этот день высока также вероятность заключения взаимовыгодных партнерств с женщиной старшего возраста. Подойдет время и для получения конструктивной критики, можно собирать и анализировать отзывы о своей работе.