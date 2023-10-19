Какой день станет поворотным в судьбе Раков, Дев и Скорпионов: о такой жизни даже не мечтали

Во время солнечных и лунных затмений на людей выплескивается мощная энергия планет, которая способна влиять далеко не только на настроение.

Эта мощная космическая сила может переродить судьбу, заставить человека смотреть на мир иначе, открыть ему глаза на многие вещи, которые он ранее не замечал.

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14 октября все мы вступили в важный для человечества период – в коридор затмений. Завершится он 28 октября. Этот день станет знаковым для Раков, Дев и Скорпионов, которые ощутят на себе мощь Луны больше других.

Они поймут, что их путь только начинается и увидят многие дороги перед собой. Важно выбрать правильную. Одна из этих троп обязательно приведет этих людей к мечте и благосостоянию. Их жизнь уже никогда не будет прежней.

Источник: rsute.ru.