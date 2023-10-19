Судьбоносные перемены в жизни Близнецов, Раков и Рыб — взлет до 10 ноября: карьера, деньги

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период с 21 октября по 10 ноября, назвав знаки зодиака, которые окажутся в гуще событий. Их ждут важные судьбоносные перемены.

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Близнецы

Ими управляет Меркурий, поэтому они станут первым знаком зодиака, которые ощутят на себе давление этой Планеты. Близнецы будут искать свое истинное предназначение. Им вдруг покажется, что их нынешняя профессия не приносит им ни желаемого дохода, ни удовольствия. На первый план выйдет тема денег. Однако вместо того, чтобы витать в облаках и делиться высокопарными размышлениями, им нужно до мелочей оценить ситуацию. Этому знаку зодиака ни в коем случае нельзя пропускать мимо ушей все то, что важно для их будущего. Тогда их ждет успех.

Раки

Бросят свое насиженное место. Они могут задуматься о переезде или смене работы. Под ударом также окажутся отношения со второй половинкой. Даже если у Раков все хорошо в личном плане, они могут найти повод для ссоры. И все потому что им не хватает какой-то пикантности. Главное — избегать флирта на работе. Это может поставить крест на карьера Раков. Такой порыв может лишить их многих преимуществ.

Рыбы

Единственные, кого не ждут резкие перемены. Трансформация пройдет плавно и представители знака будут к ней готовы морально и ментально. Они задумаются о карьерном росте и смогут добиться увеличения дохода. Меркурий будет им благоволить, помогая на службе и с новыми проетами.

По материалам 7days