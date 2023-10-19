Какой знак зодиака разбогатеет до 28 октября: влияние коридора затмений

14 октября открылся коридор затмений, который завершится 28 октября. Многие люди ощутят его силу, однако далеко не для всех она будет доброй.

Больше всего повезет Скорпионам, которым предречено судьбой до 28 октября увидеть мощный поток финансовой энергии. В этот день случится лунное затмение, сила которого благоприятна для представителей данной зодиакальной системы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Активность и решительность помогут Скорпионам раскрыть свой потенциал и найти мощные источники заработка.

Они смогут удивить свое окружение фонтанированием идей и проектов, которые в большинстве своем будут успешными и приносящими высокий доход.

Источник: rsute.ru.