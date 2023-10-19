Какому знаку зодиака нужно остерегаться 28 и 29 октября: крупная потеря

Близнецы должны 28 и 29 октября полностью сосредоточиться на себе и решении вопросов как в личной жизни, так и в деловой среде.

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В эти дни энергетический ресурс Близнецов будет на нуле, чем могут воспользоваться недруги, а также негативные силовые потоки.

Как только от вас почувствуют слабину, ваш ресурс захватят полностью. Не допустите этого! Иначе возможны очень крупные потери, которые будет крайне тяжело восполнить впоследствии.

Поддерживайте свою уверенность в себе, несмотря на трудности.

Источник: rsute.ru.