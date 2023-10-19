Овны, Тельцы, Близнецы, Раки и другие знаки — везунчики в любви: кто их идеальный спутник

Рунолог Кристина Терепа назвала знаки зодиака, у которых есть идеальная вторая половинка среди зодиакального круга. Именно такие союзы становятся самыми крепкими и нерушимыми. Их любовь вечная и всепрощающая.

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Первая пара — Овен и Лев

Судьба сводит их по своим кармическим законам. Эта пара буквально источает огонь, им интересна сама жизнь. Вдвоем этим влюбленным никогда не будет скучно. Амбициозный Лев и романтичный Овен идеально дополняют друг друга. Их союз можно назвать парой на миллион.

Вторая пара — Телец и Рак

Они словно созданы друг для друга. Вдумчивый и скромный Рак с первого взгляда может очаровать Тельца. Им нравится проводить время вместе. У окружающих может сложиться впечатление, что никто другой им и вовсе не нужен. Телец высоко оценит щедрость Рака. Их связывает взаимная поддержка и нелюбовь к склокам и спорам.

Третья пара — Близнецы и Водолеи

Кармические узы соединяют и эти знаки зодиака. Переменчивость Близнеца, которая раздражает всех вокруг, придется по вкусу Водолею, который не терпит скуки. Им обоим нужна непредсказуемость и новые ощущения. При этом Водолей и Близнецы оба уважают личное пространство друг друга.