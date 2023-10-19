Овны, Тельцы, Близнецы, Раки и другие знаки — везунчики в любви: кто их идеальный спутник

Рунолог Кристина Терепа назвала знаки зодиака, у которых есть идеальная вторая половинка среди зодиакального круга. Именно такие союзы становятся самыми крепкими и нерушимыми. Их любовь вечная и всепрощающая.
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Первая пара — Овен и Лев
Судьба сводит их по своим кармическим законам. Эта пара буквально источает огонь, им интересна сама жизнь. Вдвоем этим влюбленным никогда не будет скучно. Амбициозный Лев и романтичный Овен идеально дополняют друг друга. Их союз можно назвать парой на миллион.
Вторая пара — Телец и Рак
Они словно созданы друг для друга. Вдумчивый и скромный Рак с первого взгляда может очаровать Тельца. Им нравится проводить время вместе. У окружающих может сложиться впечатление, что никто другой им и вовсе не нужен. Телец высоко оценит щедрость Рака. Их связывает взаимная поддержка и нелюбовь к склокам и спорам.
Третья пара — Близнецы и Водолеи
Кармические узы соединяют и эти знаки зодиака. Переменчивость Близнеца, которая раздражает всех вокруг, придется по вкусу Водолею, который не терпит скуки. Им обоим нужна непредсказуемость и новые ощущения. При этом Водолей и Близнецы оба уважают личное пространство друг друга.
Четвертая пара — Девы и Рыбы
Они тонко чувствуют друг друга на расстоянии. Стабильная Дева уравновешивает мечтательных Рыб. В их паре земные взгляды будут сопровождаться миром фантазий. Зато Рыбы сумеют смягчить трезвую прагматичность Дев. Им будет просто наладить быт и построить крепкую семью.
Пятая пара — Весы и Скорпион
Их отношения будут крепкими и страстными. Оба тяготеют к экспрессии, эмоциональности. При всей своей недоверчивости Скорпион сумеет поверить Весам, которые будут доказывать ему свою искренность и любовь. Их чувственность буквально растопит сердце Скорпиона. Их союз будет основан на взаимном согласии и верности.
Шестая пара — Стрелец и Козерог
Они будут покорять все вершины на свете. Их объединяют общие цели и движение. Для этих знаков нет ничего важнее вкуса победы и новых свершений. Стрелец может найти поддержку в лице верного спутника жизни — им станет упорный и трудолюбивый Козерог. Их пара всегда будет на одной волне. Оба стремятся к комфорту, удобству и роскоши. Бесцельный и пассивный отдых явно не для них.
По материалам marieclaire