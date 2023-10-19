Что ждет Близнецов, Раков, Львов, Стрельцов и Рыб до 29 октября — главные события

Астрологи поделились прогнозом для некоторых знаков зодиака, назвав главные события до 29 октября.

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Близнецы

Этот знак зодиака окажется перед выбором, однако, принимать решение впопыхах все-таки не стоит. Лучше всего отложить какие-то активные действия. В профессиональной сфере Близнецам стоит занять выжидательную тактику. Пока лучше затягивать с принятием решений. Тоже самое можно сказать и о личной жизни. Этому знаку следует уходить от прямых вопросов второй половинки. Вплоть до 29 октября можно держать дистанцию.

Проявить настойчивость следует разве что в финансовой сфере. Смелость поможет увеличить доход и достичь высот.

Раки

Ощутят на себе лунное затмение сильнее, чем все остальные знаки. Их накроют эмоциональные качели. Раки будут страдать от перепада настроения: от радости к тоске, от любви до ненависти. Им следует сконцентрироваться на интеллектуальных задачах. Устойчивой окажется разве что финансовая сторона. Отношения со второй половинкой также улучшаться в третьей декаде месяца.

Львы

Все, что они начали, словно поставят на тормоз. Внешние обстоятельства не дадут Львам продвигаться к своей цели. В романтической сфере ситуация такая же, тут пока не приходится ждать важных событий и коммуникации. Однако такое затишье поможет Львам разобраться в своих чувствах. Поездки и путешествия до 29 октября будут неудачными. А финансовое положение этого знака будет зависеть от партнеров.