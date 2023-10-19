Единственный знак, который ждет судьбоносный разворот на 180° — новый мир через 3 дня

Астрологи поделились свежим прогнозом на неделю с 23 по 29 октября, назвав знак зодиака, который вступит в особый период испытаний уже через три дня. Коридор затмений может принести этому знаку много событий и вовлечь в перемены, которые едва ли станут приятными.

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Девы будут требовать трансформации. Им захочется перемен в своей жизни и действовать они могут неосмотрительно и слишком поспешно. Однако звезды советуют отказаться от этой затеи, хотя бы до первых чисел ноября. Весь остаток месяца Девы будут слишком раздражительными, импульсивными. Все это приведет их к малоприятным последствиям. В этот период лучше отказаться от опасных затей, таких как смена работы, партнера или друзей.

«Сдержанность и умеренность — лучшие варианты для поведения как профессиональной сфере, так и в романтической. Финансовое положение Дев, скорее всего, останется на прежнем уровне», — добавили астрологи.

По материалам marieclaire