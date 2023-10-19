Названы три знака, которые скоро пойдут под венец: дети, счастье, достаток тоже будут

Стрельцов, Козерогов и Рыб ждут большие перемены этой осенью. Им суждено кардинально изменить свою личную жизнь в лучшую сторону.

Некоторым из них вначале покажется, что они потерпели крах, кто-то может даже потерять свою вторую половинку. Однако не нужно сетовать, эта беда станет началом вашего нового, более счастливого пути.

Иногда, чтобы увидеть новую жизнь и стать по-настоящему счастливым нужно вырваться из зоны комфорта.

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Впрочем, этот путь уготован не всем, многие просто перейдут из статуса одиночек в статус жены или мужа, родят детей и совьют уютное семейное гнездышко.

Источник: rsute.ru.