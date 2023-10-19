Овны, Тельцы, Весы, Скорпионы и другие знаки — везунчики на неделе с 23 по 29 октября

Астрологи поделились свежим прогнозом на неделю с 23 по 29 октября, назвав знаки зодиака, которые станут абсолютными везунчиками в этот период. Их ждет удача и процветание. Вселенная окажет этим знака зодиака свою поддержку.

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Овны

Их ждет сбалансированная спокойная неделя. Этому знаку удастся достичь равновесия между карьерой, отдыхом и работой. Все важные профессиональные задачи, которые Овен решал в стрессовом состоянии, в этот период будут протекать в мирном и легком темпе, не требуя эмоциональных затрат.

«Финансовая ситуация тоже улучшится, так как Овны найдут баланс между доходами и тратами. Сфера романтики порадует Овнов примирением с партнерами, а семейные Овны будут наслаждаться тихим домашним счастьем», - заверили астрологи.

Единственное, что следует сделать этому знаку — снизить привычную физическую активность.

Тельцы

В этот период у них появится реальная возможность избавиться от вредных привычек и изменить свою жизнь к лучшему. Особое внимание Тельцам нужно уделить своему самочувствию, оно обещает быть стабильным до 28 октября. На выходных этому знаку следует избегать мест скопления людей, провести уикенд дома с семьей. С материальной стороной все просто замечательно. Зато романтическая сфера потребует эмоциональной стабильности. Лучше всего не провоцировать вторую половинку, иначе есть риск начать тот конфликт, который был давно улажен.

Весы

Для них неделя до 29 октября обещает стать интересной и насыщенной. Их ждут удивительные и непривычные события. Весы словно сделают шаг в неизвестность. Это могут быть перемены по службе или в личных отношениях. Если Весы смогут вспомнить то, как они воспринимали каждый новый день в детстве, с каким энтузиазмом ждали перемен, то этот период принесет им довольство как в финансовом, то и в романтическом плане.