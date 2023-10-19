Какой знак Володина назвала истинным счастливчиком: скоро увидит совсем иную жизнь в богатстве

С сегодняшнего дня (19 октября) Львы испытают на себе влияние благотворной энергии космоса. Этот день станет для них началом нового счастливого пути к радостной жизни в достатке и комфорте. Об этом рассказала известный астролог и ведущая Василиса Володина.

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По прогнозу Василисы Володиной, Львы смогут почувствовать финансовые потоки Вселенной и пойти навстречу им, выстраивая свою жизнь в изобилии.

Львы не зря продуцировали свои планы, теперь им суждено осуществиться на все сто процентов, они настоящие счастливчики.

Астролог предупредила, что перед Львам раскроется несколько путей. Сложность будет состоять в том, что выбрать нужно будет только одну дорогу.

Источник: rsute.ru