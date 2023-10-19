«Прибыль и хорошие сделки»: Глоба 20 октября обрадовал народ — приятные обещания

Астролог Богдан Глоба поспешил с прогнозом на пятницу, 20 октября. Среди недели, которую звездочет охарактеризовал как период бурных событий, скоропалительных решений и краткосрочных проектов, этот пятый день — не что иное, как островок безопасности на дороге с хаотичным движением.

«Пятница сулит прибыль и хорошие сделки. Можно начать строительство. До самого вечера спешите продвинуть дело вперед. Но вечером и ночью сбавьте активность», — посоветовал Глоба-младший.

В целом на период с 16 по 22 октября Глоба советовал не гнаться за миром, а двигаться в своем ритме. В этот период немало сомнительных дней, поэтому стоит опираться на собственные мудрость и рассудительностью. Чтобы не угодить в водоворот.

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