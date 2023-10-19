Близнецы, Львы и Скорпионы станут счастливчиками в октябре: вот какое чудо произойдет с ними в конце месяца

Сразу трем знакам зодиака астрологи пророчат обогащение в последней декаде октября. Это Близнецы, Львы и Скорпионы.

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Конец месяца для Близнецов подарит массу возможностей в карьере и образовании. Поэтому им надо проявлять себя при любой возможности, какими бы ни были мероприятия. Они поспособствуют развитию.

Львам посчастливится устроить личную жизнь, их будет преследовать удача в любви. Самое время знакомиться или создавать семью, проводить больше времени в кругу родных и близких.

Финансовый успех ожидает Скорпионов. Эти представители зодиакального круга окажутся богаче, но не стоит забывать о разумном ведении бюджета.

По материалам сайта mk.ru