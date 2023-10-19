«Решение финансовых вопросов»: Глоба сообщил, кому 19 октября особенно повезет

Сын Тамары и Павла Глобы, астролог Богдан Глоба, неделю с 16 по 22 октября охарактеризовал как время довольно сложное. Это клубок из бурных событий, скоропалительных решений и краткосрочных проектов.
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Мир стремительно разгоняется, по Глоба рекомендует не гнаться за ним, а действовать в своем темпе, ориентируясь по обстоятельствам. На неделе немало дней довольно сомнительных, лучше опираться на свою мудрость и рассудительность, тогда можно не попасть в треш.
На изломе недели, в четверг 19 октября, дела будут закручивать неслабо. Есть все шансы поймать удачу, если, конечно, действовать определенным образом. Глоба раскрыл, каким.
«Четверг закручивает в череду дел с самого утра. Повезет активным и не боящимся ответственности. Шансы на решение финансовых и юридических вопросов. Объявятся старые знакомые, любовники и партнеры», - отметил астролог.