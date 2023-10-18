«День дарит шансы»: кому несказанно повезет 19 октября, раскрыла Володина

Астролог Василиса Володина давно отказалась от карьеры на Первом канале и сосредоточилась на работе с персональными гороскопами. Она ежедневно оказывает помощь множеству людей как лично, так и посредством социальных сетей, публикуя прогнозы и расклады.

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В постоянной онлайн-рубрике про хорошие новости Володина выводит на первый план только положительное. И на 19 октября предрекла удачу в таком вопросе, как установление договоренностей. Правда, не всем, а избранным. И перечислила их.

«День дарит волшебные шансы юристам, медиаторам, переговорщикам, кураторам групп. Вы как никогда убедительны, при этом деликатны и интеллигентны», - объяснила астролог.

А всем остальным, кого не оказалось среди перечисленных Володиной, строит обратиться к непредвзятым людям. Более того, третейский судья может найтись сам, если озвучить таковую потребность, а не отмалчиваться.