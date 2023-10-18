Володина назвала знак, который вызовет гнев у руководства: в работе это недопустимо

Астролог Василиса Володина рассказала, что Близнецам следует с 19 октября проявлять сдержанность и равнодушие.
Они вошли в конфликтный период, когда эмоции будут зашкаливать и возгораться по поводу и без него.
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В это время Близнецам лучше быть максимально осмотрительными, не рисковать в делах и не забывать про свои трудовые обязанности, отвлекаясь на мелкие соблазны.
Сейчас у Близнецов слишком велик шанс получить наказание со стороны начальства и испытать его разрушающий гнев.
Источник: rsute.ru