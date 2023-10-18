Какой знак зодиака вдрызг рассорится со второй половинкой: Глоба — потеряете деньги

Астролог Тамара Глоба предупредила Близнецов о грядущих неприятностях и бедах. Их ждет настоящее испытание в скором будущем. Черная линия судьбы начинается уже с 19 октября.

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Планы Близнецов будут жестко сорваны, не исключены также материальные убытки. Эти люди будут ощущать себя дискомфортно, поверженными.

Однако им придется выполнять свои обязательства и договоренности, хотя желания это делать не будет никакого.

В личной жизни также высока вероятность ссор и скандалов. Нужно быть более внимательными к своей второй половинке. И понимать, что материальные и душевные трудности всегда тесно связаны.

Источник: rsute.ru