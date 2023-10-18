Володина предрекла время перемен одному знаку: новая и обеспеченная жизнь

Астролог Василиса Володина рассказала, что с 19 октября у Львов начинается время счастливых перемен, период благоприятных событий.

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Согласно прогнозу Василисы Володиной, представители этого знака смогут найти верный путь к новой и обеспеченной жизни.

Львы давно мечтали изменить линию своей судьбы и четко представляли, какой она должна быть на самом деле. И вот настал их час удачи!

Астролог предупредила, что перед Львам раскроется несколько путей. Сложность будет состоять в том, что выбрать нужно будет только одну дорогу.

Источник: rsute.ru.