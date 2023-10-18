Какому знаку скоро поступит очень выгодное предложение: Глоба — вот настоящий счастливчик

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Тельцы сейчас на волне успеха, буквально завтра к ним может поступить очень выгодное предложение со стороны влиятельной личности.

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Телец будет польщен и крайне обрадован. Однако представителям данной зодиакальной системы все-так стоит обдумать то, что ему скажут.

Возможно, стоит что-то подкорректировать и изменить, не нужно сразу со всем соглашаться. Ведь если в вас действительно заинтересованы, вам обязательно пойдут навстречу.

И верьте в свои силы, вы на самом деле на многое способны. Тельцы — люди очень упорные и трудолюбивые, им суждено стать теми, кем они хотят быть.

Источник: rsute.ru