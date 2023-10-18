Врата в счастье! Какой знак зодиака пройдет по белой полосе до 2043 года — Володина

Астролог Василиса Володина уверена, что Тельцы в ближайшие 20 лет могут ни в чем себе не отказывать. Фортуна будет на их стороне — на горизонте только белая полоса и везение во всех делах.

Фартить представителям этого зодиака будет до 2043 года минимум. Тельцы, по мнению Володиной, смогут вывести свою жизнь на новый уровень — заработают деньги и приобретут то, о чем так давно мечтали.

Главное, подчеркнула астролог, не растратить силы и огонь в глазах. Тогда откроются врата в счастье.

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