Каким знакам зодиака пора срочно развернуться на 180 градусов – иначе беда

Овен

Вы будете поддерживать связи с другими людьми, сотрудничать и вести переговоры по ключевым вопросам. Однако присутствие Марса в Скорпионе означает, что вам следует в первую очередь доверять своим инстинктам, несмотря на то, что говорят другие.

Ваше стремление исполнить свои мечты должно победить желание угодить всем. Кроме того, вам следует научиться не быть слишком строгими к себе, особенно по мелочам, поскольку давление, которое вы на себя постоянно оказываете, лишает вас энергии и мотивации.

Ничего страшного, если вы съедите сладкий десерт, а не будете довольствоваться салатом и не беда, если пропустите тренировку. Завтра будет другой день и вашей жизни должно быть место для наслаждения.

Вы можете работать на полную катушку, когда речь идет о домашних проектах и задачах. Тем не менее, благодаря активному Меркурию, грамотное планирование позволит вам добиться лучших результатов меньшими усилиями. Сделайте наиболее приоритетными самые сложные задачи.

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Лев

Настало время научиться сдерживать свой гнев и осваивать искусство дипломатии. У вас могут быть вполне весомые причины для того, чтобы испытывать раздражение по отношению к кому-то, однако соединение Луны с Юпитером может помочь вам подняться над этим и проявить себя с лучшей стороны.

Кроме того, Марс в Скорпионе может побудить Вас читать между строк и прояснить, почему человек так себя ведет. Что бы там ни было, сейчас самое время научиться решать проблемы миролюбивым диалогом.

В ближайшее время, когда планетарное влияние будет сосредоточено на тонких секторах вашей карты, вы сможете провести один или несколько разговоров по душам и они наконец-то принесут облегчение, если вы будете слушать и слышать.

Положение планет в вашем знаке также указывает на то, что у друга или члена семьи может быть секрет, которым они хотят поделиться. А возможно, они хотят поговорить о конфиденциальных вещах, которые не могут обсуждать с кем-либо еще.

Дева

Настало время прояснить, сколько времени и сил вы тратите на ключевые дела и что получаете взамен. Возможно, стоит отказаться от проектов, которые являются пустой тратой времени, и сосредоточиться на других, которые являются более выгодными, путь даже в долгосрочной перспективе.

Мозговой штурм с другом или партнером может привести к появлению идей, которые заставят вас удивиться, почему они не пришли вам в голову раньше. Возможно, вы обнаружите недостатки какого-то плана или найдете поистине гениальный способ решения проблемы, который принесет долговременные результаты.

В другом разговоре вам может представиться шанс ухватиться за возможность, которую вы упустили. Если это так, обязательно действуйте без промедлений!