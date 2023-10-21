Козероги, Водолеи, Рыбы: по какой полосе пройдут эти знаки зодиака в 2024 году - пророчество

Козерог

В вашем секторе романтики наступает оживление, открывая путь для нового направления развития отношений. Вы будете готовы начать строить планы, принять вызов или двигаться в направлении, которое укрепит вашу связь, оживив взаимное внимание и интерес. Вы также будете готовы завязать дружеские отношения, которые поспособствуют развитию ваших интересов.

Вы сможете улучшить свой образ жизни, стать счастливее и продуктивнее. Если предыдущие попытки не увенчались успехом, что-то в начале года может побудить вас попробовать еще раз.

Возможно, вас вдохновит кто-то из друзей или Вы поймете, что объединение усилий с кем-то, кто разделяет Ваши цели, может облегчить переключение скоростей.

Водолей

Хотите повысить свой творческий потенциал или вывести свои таланты на новый уровень. События наступающего года побуждают вас рискнуть. Если вы чувствуете сильное желание исследовать новые горизонты, то действуйте.

Созрели для перемен в семье? Положение планет относительно вашего знака может послужить толчком к началу чего-то грандиозного.

В первые месяцы года могут сформироваться ваши планы, особенно если они связаны с переездом, вступлением в брак или другими изменениями. Хотите запустить новую идею или проект?

Не думайте о препятствиях, сконцентрируйтесь на возможном успехе. Если Вы давно хотели начать бизнес, готовы вывести на рынок свое новое дело или стремитесь освоить новые навыки, то самое время действовать!

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Рыбы

Активность планет в вашей денежной зоне может стать призывом взять под контроль свои финансы и произвести значительные изменения. Если вы пустили все на самотек, события начала года могут стать для вас толчком, побуждающим пересмотреть расходы и расставить приоритеты.

Думаете начать свой бизнес? Займитесь этим до начала весны и вы сможете добиться быстрого роста. Ближе к лету у вас появится новая надежда. Активность планет в вашем психологическом секторе побудит вас взглянуть на проблему с другой точки зрения, которая может привести к значительному духовному росту.