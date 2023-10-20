Весы, Скорпионы, Стрельцы: какая удача улыбнется этим знакам зодиака в 2024 году

Весы

Если вы хотите добиться успеха, структурированный план вам просто необходим и положение планет относительно вашего знака поможет вам в его разработке. Благоприятный аспект может побудить Вас проявлять упорство даже в самые трудные периоды.

Если Вы запутались в делах или ситуация вышла из-под контроля, соединение Марса и Сатурна поможет Вам привести хаос в порядок, просеять и отсортировать кучу информации и, наконец, найти в ней смысл. Как только Вы возьмете на себя обязательства по какому-либо проекту, он принесет свои плоды. Ваша напряженная работа будет отмечена повышением в должности или в зарплате. Это Ваш шанс произвести впечатление на нужных людей, будьте смелее.

Скорпион

Энергия Марса в Вашем знак придаст Вам смелости и Вы будете готовы с головой окунуться в решение ключевых вопросов. Возможно, Вы сдерживали себя, зацикливаясь на худшем сценарии, но вступив в новый год, вы сможете изменить точку зрения. Вы заслуживаете самого лучшего и скоро Вы начнете в это верить.

Как только Вы сделаете первые шаги к своей цели, Вам станет легче. Все сложится очень удачно и ваши усилия будут вознаграждены. Вы будете очень методичны в своих действиях. Даже если Вам придется преодолевать препятствия на своем пути, Вы не дрогнете.

Стрелец

После периода разочарований Вы поймете, что с вас хватит. Вы придете к решению, что на этот раз все будет по-другому. И вы будете намерены всерьез изменить свою жизнь. Такая решимость придаст Вам сил и принесет результаты. Что касается социальных аспектов, то начало года прекрасно подходят для новых знакомств и общения с людьми, которые с вами на одной волне.

Положение планет относительно вашего знака побуждает Вас быть честным в своих намерениях. Если Вы чувствуете, что Вам необходимо решить какой-то вопрос, приступайте к нему и как только он будет решен, быстро откроются новые возможности.

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