Какие знаки зодиака накроет волна успеха с ноября - череда денег

Овны

Представителей данного знака в ноябре завалит деньгами с головой. Вас ждет новая работа и дополнительный заработок, благодаря которому вы избавитесь от мысли о нехватке средств. Главное, не потерять голову от успеха и хорошо все обдумать. Отложите деньги на будущее или вложите их в прибыльное дело.

Лев

У Львов начнутся изменения на работе. Представителей этого знака ждет повышение в должности и соответственно и в заработной плате. В ноябре у вас начнут водиться деньги. Вы сможете позволить себе то, что раньше казалось недостижимым. Важно вовремя остановиться и не потратить лишнего.

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Козерог

У Козерогов в последнее время денежные дела шли плохо. Представители этого знака едва сводили концы с концами. Но в ноябре вам вернут крупный старый долг. Его часть лучше отложить, остальное же потратить на впечатления. Лучшим решением станет отправиться в путешествие. С наступлением зимы это воспоминание будет согревать вас, и способствовать дальнейшему успеху в делах и денежных потоках.