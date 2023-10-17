Почему Тельцы, Скорпионы, Девы и Козероги чаще всего становятся богачами: код денег

Тельцы, Скорпионы, Девы и Козероги практически несут в себе код достатка и денег. Они не могут жить в нехватке средств и делают все возможное для процветания и роста своего благосостояния.

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Тельцы не только очень трудолюбивы и старательны, но и слишком ценят комфорт, чтобы мириться с тяготами жизни. Они из кожи вылезут, но достигнут желаемого.

Скорпионы очень любят власть. Эта страсть часто приводит их к большим деньгам.