Почему Тельцы, Скорпионы, Девы и Козероги чаще всего становятся богачами: код денег

Тельцы, Скорпионы, Девы и Козероги практически несут в себе код достатка и денег. Они не могут жить в нехватке средств и делают все возможное для процветания и роста своего благосостояния.
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Тельцы не только очень трудолюбивы и старательны, но и слишком ценят комфорт, чтобы мириться с тяготами жизни. Они из кожи вылезут, но достигнут желаемого.
Скорпионы очень любят власть. Эта страсть часто приводит их к большим деньгам.
Девы умеют копить и настойчиво трудиться в одной отрасли. Часто в зрелом возрасте их дом — полная чаша.
Козероги видят в деньгах инструмент для реализации своих проектов и амбиций, а также возможность внести изменения в мир вокруг себя. Им нравится сам процесс, а деньги — вторичны.
Источник: rsute.ru.