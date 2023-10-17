Назван знак зодиака, которому светит высокооплачиваемая должность: осталось 5 дней

Овны буквально через 5 дней могут получить заманчивое предложение по работе. Им светит высокая престижная должность и очень высокий заработок.
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Это предложение может поступить в самом неожиданном месте от самых неожиданных людей.
Не исключено, что это будут ваши друзья или знакомые. От них пойдет важная информация, которая изменит судьбу Овнов, а также их финансовое положение.
Однако будьте осторожны перед крупными покупками и точно стоит пересмотреть свои финансовые стратегии.
Источник: rsute.ru.