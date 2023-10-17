Повелители Вселенной: какие знаки зодиака сорвут тонну счастья в 2024 году — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что сразу у двух знаков зодиака в 2024 году все сложится самым наилучшим образом. Деньги пойдут в руки легче, чем обычно. А в семейных делах вспыхнет любовь и страсть.

И речь идет о Тельцах и Скорпионах.

Глоба подчеркнула, что начальство этим людям сделает предложения, от которых сложно будет отказаться. Должность и зарплаты повысятся.

Это принесет Тельцам и Скорпионам тонну счастья — у них появится свобода и желание путешествовать, познавать мир. Они почувствуют себя повелителями Вседенной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».