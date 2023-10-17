Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы скоро построят крепкие семьи: праздник, счастье, дети

В середине октября личная жизнь Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб начнет свое перерождение.

Этим людям суждено пережить ряд знаковых событий, которые изменят их судьбу в лучшую сторону.

Одиночки встретят свои вторые половинки и всерьез задумаются о свадьбе, рождении детей, построении общего быта с партнером.

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Те, кто уже встретил свою вторую половинку, выйдут на новый уровень отношений. Теперь в их союзах будет царить абсолютная гармония и взаимопонимание.

Будьте также готовы к выходу из зоны комфорта, кое-кому придется расстаться с избранниками, чтобы встать на новый радостный путь с другим человеком.

Источник: rsute.ru