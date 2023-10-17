«День большой чистки»: Володина 17 октября призвала людей к порядку

Астролог Василиса Володина регулярно дает прогнозы россиянам у себя в соцсетях. Звездочет по просьбам людей перестала «запугивать» читателей и избрала иной путь подачи информации – отыскивает хорошее даже там, где это трудно сделать. И аккуратно готовит людей к грядущему.

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На 17 октября Володина не сделала исключений и предупредила, что ждет людей. По словам астролога, в эти сутки надо помочь себе преодолеть не только окружающие сложности, но и ментальные.