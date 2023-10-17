День провалов и обманов: Глоба объяснил, как обезопаситься 17 октября

Наступившая новая неделя октября – это время бурных событий, скоропалительных решений и краткосрочных проектов. Об этом рассказал астролог Богдан Глоба. Он объяснил, что сейчас может показаться, что мир разогнался до сверхзвуковых скоростей. Но пытаться догнать его не надо, действуйте в своем темпе.
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Сомнительных дней будет немало на этой неделе. Во вторник, 17 октября, стоит заняться саморазвитием и дорабатывать старые дела, быть осторожнее в дороге и не ввязываться в заварушки.
«Интуиция во вторник подскажет путь. Дипломатические провалы и обманы в делах. Займитесь доработкой проектов и саморазвитием. Осторожность в пути - травматичный и агрессивный день», - сообщил астролог.