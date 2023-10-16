Какому знаку нужно бояться своего окружения: Глоба — рядом коварные лжецы, осторожно

Астролог Тамара Глоба предостерегла Стрельцов о грозящей опасности. Дело в том, что рядом с ними есть люди, которые выдают себя за других.

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Они пытаются втереться в доверие, завоевать симпатию, демонстрируют свое расположение и якобы оказывают помощь.

Но на самом деле это коварные лжецы, которые только и ждут подходящего момента, чтобы напасть на Стрельцов и выбить почву у них из-под ног.

Внимательно осмотритесь по сторонам, оцените свое окружение трезвым взглядом, поймите, кто на самом деле друг, а кто враг.

Источник: rsute.ru