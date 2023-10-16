Для каких знаков зодиака 21 и 22 октября станут самыми счастливыми: Вселенная одарит удачей

21 и 22 октября — энергетически наполненные дни, которые могут изменить судьбы многих людей. Однако на некоторых представителей зодиакальной системы это влияние будет особенным.

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21 октября переродит Овнов, день станет отправной точкой для их стремительного роста в карьере.

Также 21 октября станет знаковым для Тельцов. Для них это день исполнения желаний. Сформулируйте самую главную мечту и четко визуализируйте ее, она исполнится.

22 октября станет самым счастливым для Близнецов, в этот день они сильно повысят свою самооценку, жизнь заиграет новыми красками.

22 октября будет неимоверно удачливым для Весов, которые прояснят свои желания и уверенно пойдут навстречу счастью.

Источник: rsute.ru