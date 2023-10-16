Когда Тельцов, Близнецов, Раков и Львов повысят на работе: придут заработки мечты

Тельцам, Близнецам, Ракам и Львам может крупно повезти на работе уже в ближайшие дни. В октябре их ждут переломные моменты в деловой среде, которые приведут их к высоким результатам, великолепным заработкам и успеху.

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Тельцам предстоит выйти из зоны комфорта и много трудиться, однако результат их сильно впечатлит.

Близнецы достигнут многого, если не поленятся и получат важные знания, будут открыты к новому.

У Раков в октябре появятся новая энергия и цели. Гибкость и способность адаптироваться приведут этих людей к счастью.

Львам необходимо в октябре доверять своей интуиции и быть более открытыми к окружающим, тогда у них будет то, о чем они грезили.

Источник: rsute.ru.