Раки, Львы и Девы: каких успехов добьются эти знаки зодиака в 2024 году

Рак

Положение планет относительно вашего знака может открыть путь к интересным событиям на творческом фронте. Гармоничное, но практичное соединение планет в вашем знаке может побудить вас заложить прочный фундамент своей самореализации, а сотрудничество или предпринимательский план реализуется как можно лучше.

Возможно, вы также встретитесь с человеком, который поможет воплотить ваши мечты в жизнь. Главное – быть активными и не упускать возможность проявить себя. На рабочем месте смелее высказывайте свои идеи, вашу инициативность обязательно оценят начальство и коллеги.

Лев

Влияния планет на ваш знак уже в начале года открывают возможности для решения затянувшихся вопросов. Целенаправленное и конструктивное участие в решении давних проблем поможет вам избавиться от них раз и навсегда.

Даже если проблема или конфликт казались неразрешимыми, поддерживающий аспект Меркурия поможет вам докопаться до сути и вдохновит на важные открытия. С пониманием придет потенциал для исцеления. Старайтесь не действовать импульсивно, всегда давайте себе время на размышления в уединении.

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Дева

В наступающем году вы будете намерены продуктивно работать с другими людьми, даже если на пути к этому стоят препятствия. Позитивное соединение Марса с Сатурном намекает на то, что вы добьетесь результатов, если будете упорствовать.

Покажите, что вы можете быть лидером и принимать правильные решения и вас примут с распростертыми объятиями в любом коллективе. Кроме того, позитивное планетарное влияние даст вам массу преимуществ в карьере и бизнесе, поскольку Ваши природные таланты будут очень востребованы.