Володина назвала дату, когда на знаки зодиака свалятся большие деньги и успех — конец октября

Астролог Василиса Володина заявила, что новая неделя будет хорошей на события. К конце месяца, по ее словам, на знаки зодиака свалятся большие деньги и успех. Главное, воспользоваться моментом.

«С пятницы и все выходные Венера в трине с Юпитером дарит прекрасные возможности для заработка, расширения пула клиентов и заказчиков. Это легкий успех, когда стоит просто делать то, что привычно», — заявила она.