Почему жизнь Стрельцов, Скорпионов, Козерогов уже не будет прежней: невозвратные повороты судьбы

14 октября мир пережил солнечное затмение, после которого начались необратимые процессы. Больше всего они затронут судьбы Скорпионов, Стрельцов и Козерогов.
Их судьба войдет в новое, более радостное и счастливое русло.
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Скорпионы выйдут на новый уровень достатка, получив важные для их развития знания.
Стрельцы ощутят на себе финансовую энергию, поняв, откуда можно черпать деньги практически в неограниченных количествах.
У Козерогов активизируется сектор самосознания и самовыражения, гармонизировав их бытие.
Источник: rsute.ru