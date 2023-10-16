«Рушатся внутренние оковы»: 16 октября Володина заговорила об уникальности

Известная телеведущая и астролог Василиса Володина сообщила, какие события и тренды проявятся на новой неделе октября, с 16 по 22 число. Это время противостояния групп массам, маленьких сообществ большим коллективам. Однако, есть в этом и положительное. Теперь каждый может стать смелее, проявиться, и сделать это уникально, тогда результат выйдет благоприятный.

«Проявляемся уникально, наблюдая, как одна за одной рушатся внутренние оковы. В крайнем случае, прибиваемся к компании странных друзей или незнакомцев. Хорошее время, чтобы воспитывать чувство юмора и демократичность», - рассказала астролог.

А к концу недели выпадет шанс обогатиться. Причем, делать для этого особо ничего не нудно – просто привычные дела, общение, внимательность и соблюдение своих обязанностей уже гарантируют успех.

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