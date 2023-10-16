«Конфликты витают в воздухе»: Глоба сделал предупреждение на 16 октября

Известный астролог Богдан Глоба, являющийся сыном Тамары и Павла Глобы, дал расклад на новую неделю октября. Семидневка с 16 по 22 число – это бурный период, во время которого высоки риски скоропалительных решений и краткосрочных проектов.

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Сомнительных дней на этой неделе немало, и открывает семидневку как раз такой – 16 октября. На старте периода чрезвычайно высоки риски конфликтов. Глоба об этом предупредил и рассказал, как пережить.