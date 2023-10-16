Старые обиды, финансовые перевороты и ведущие в никуда обещания: какой будет неделя с 16 по 22 октября, раскрыл Глоба

Астролог Богдан Глоба, продолжающий дело своих знаменитых родителей Павла и Тамары Глобы, в Телеграм подготовил прогноз на новую неделю октября. Период с 16 по 22 число – это время бурных событий, скоропалительных решений и краткосрочных проектов.
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Наступает время, когда инициативность и решительность берут верх. И сейчас не стоит гнаться за миром, который будто бы разгоняется до сверхзвука, а лучше действовать в своем темпе, ориентируясь по обстоятельствам. В период с 16 по 22 октября будет, уверен Глоба-младший, немало сомнительных дней, только их надо воспринимать как данность.
«Мудрость и рассудительность помогут избежать втягивания в круговорот треша. В общественной сфере активизируются процессы, которые еще недавно были на втором плане. Вспоминаются старые обиды.
Здесь и очередные финансовые перевороты, и социальные «нововведения», и громкие обещания, ведущие в никуда. Красной строкой пройдет обострение миграционных и гуманитарных вопросов», - дал расклад на неделю Глоба-младший.
Каждому человеку в этот период важно следить за своим физическими душевным здоровьем, сталкиваясь с трудностями и интригами, не стоит закрываться в себе. А в деловой сфере – не соблазняться «золотыми горами».