Гороскоп на неделю с 23 по 29 октября для всех знаков зодиака

Неделя турбулентная, так что, как говорится, пристегните ремни. Главная сложность недели – ее повышенная конфликтность. Каждого первого так и потянет устроить скандал. И если в спорах рождается истина, но в перепалках этой недели рождаются только враждебность и агрессия. В идеале – избегать этого деструктивного желания поругаться нужно всем знакам Зодиака. А кому-то еще и предстоит разгребать результаты недавних неверных решений.

Teleprogramma.pro подскажет, на что направить свое внимание знакам Зодиака, чтобы пережить этот период с наименьшими потерями.

Скорпион

Скорпионы в ударе, удача на вашей стороне, и все получается. Проблема всего одна – время максимально конфликтное, и нужно очень постараться, чтобы не влезть в скандал.

Любовь

Для любви время не очень хорошее – мало того, что общая атмосфера накаленная, так и вам самим сейчас не до романтики, вы слишком заняты другими делами.

Финансы

Зато в работе, финансах и карьере все в ажуре. Вы энергичны, эффективны и успешны. А если проявите чуть больше дипломатии – сможете договориться с кем угодно даже в этот непростой период.

Здоровье

Не вступайте в открытые конфронтации – всплеск агрессии может вызвать обострение хронических заболеваний, да и травмы не заставят себя ждать.

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Овен

Овнам не помешает осторожность – последствия опрометчивых поступков, сделанных под влиянием эмоций, исправить потом будет довольно трудно. Особенного внимания потребуют финансы – сорить деньгами сейчас нельзя, поскольку на горизонте маячат непредвиденные траты. В остальном неделя вполне себе продуктивна.

Телец

Тельцы могут столкнуться с тем, что ваше мнение будет диаметрально противоположно мнению многих из вашего окружения, и это способно испортить отношения. А если быть резкими и неосторожными – можно нажить себе врагов. Постарайтесь больше времени отдыхать и набираться сил, пока вокруг бушует такая буря.

Близнецы

Если совсем недавно вы оставили хорошие отношения или привычную работу ради чего-то, показавшегося вам более интересным, сейчас может наступить прозрение, и вы осознаете, что это было ошибкой. И в этом случае придется исправлять все испорченное. Если же вы не властны над происходящим – постарайтесь этот период просто переждать.

Рак

Тревожные и тонко чувствующие Раки переживают стресс. Вокруг все нервные, злые, ругаются и скандалят, договоренности не выполняются, многое идет наперекосяк… Как тут не стрессовать? Решение простое – пропускать это все мимо ушей и заниматься тем, что вам действительно важно. За делом вы и не заметите происходящее вокруг безобразие.

Лев

Ситуация улучшается. Пока не получится занять место лидера и вам может этого не хватать, однако расстраиваться особо некогда – у вас дел по горло, и вы намерены справиться со всеми. Боевой настрой в этом поможет, и особенно приятно, что благодаря этому вы сможете разобраться с давней проблемой и забыть наконец-то о ее существовании.

Дева

Неделя трудная, чреватая ссорами и разборками. Это может выбивать вас из состояния душевного равновесия. Соблюдайте свои интересы и избегайте всего, что вам представляется неправильным, спорным или просто сомнительным. Из хорошего – велика вероятность, что какая-то запутанная ситуация в личной жизни все-таки распутается.

Весы

Весам не стоит концентрироваться на негативе. Что-то может не получаться и иди как попало, и это будет вас расстраивать. Но опускать руки – не выход. Как говорится – отпустите ситуацию. Больше отдыхайте, занимайтесь приятными делами, наводите уют. И вы увидите, как удача вам улыбается, стоит только сместить фокус внимания.

Стрелец

Скандалы, интриги, расследования – то, от чего нужно держаться на максимально большом расстоянии. Шансов переубедить оппонента или переспорить скандалиста практически никаких, только зря вымотаете себе все нервы. Так стоит ли оно того? Лучше сосредоточьтесь на повседневных делах и мелочах, которые приносят вам радость.

Козерог

Козерогам может потребоваться помощь проверенного человека. Однако и он сам может сейчас оказаться в сложном положении, и тогда уже вам предстоит помогать ему и поддерживать. Самых больших успехов на этой неделе вы добьетесь в сферах работы и финансов, так что время закатывать рукава и ковать благосостояние.

Водолей

Помните, не так давно возник человек, требовавший от вас максимальной отдачи и обещавший за это «большой куш»? Так вот – забудьте. Скорее всего, он исчезнет так же внезапно, как и появился. Не расстраивайтесь – туда ему и дорога. У вас и без него неделя благоприятная, и в первую очередь во всем, что касается важных дел.

Рыбы

Рыбам надо поменьше влезать в то, что не касается их лично. Очень полезно вспомнить, куда выложена дорога благими намерениями. Поэтому не стремитесь «причинить добро» ближним, пока вас об этом не попросят. Даже если вами движут самые лучшие побуждения. Погрузитесь в работу и собственные дела – это будет верным решением.