Девы, Стрельцы, Козероги: начинается белая полоса с 22 октября - беды уходят на долго

Сегодняшний день посвящен личной жизни и отношениям.

Девы

Положение планет указывает на то, что вы ощутите острую нехватку тепла, так как ваш партнер или вы сами слишком заняты. Важно найти время, чтобы открыто поговорить с партнером о своих чувствах, так как ваша откровенность и честность помогут залечить любые образовавшиеся раны. Этот небольшой период сложностей скоро пройдет и вы снова будете наслаждаться гармонией в отношениях.

Стрельцы

Будьте внимательны и не позволяйте своим физическим желаниям взять верх над вами сегодня, чтобы вы не оказались в ситуации, о которой пожалеете впоследствии. Старайтесь контролировать свои любовные порывы, так как неблагоприятные краткосрочные связи, лишенные перспективы, не принесут вам ничего хорошего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Козероги

Если вы все еще одиноки и надеялись встретить интересного человека, сегодня ваш день! Вас ждут знакомства, в которых засияет искра, так как у вас будет много общих ценностей и интересов. Этот человек будет поддерживать вас и вдохновлять, и вы будете делать то же самое для него.