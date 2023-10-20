Близнецы, Скорпионы, Водолеи - Меркурий в вашем секторе, что-то будет

Близнецы

Сегодня кто-то попытается воспользоваться Вашей щедростью. Постарайтесь найти баланс между щедростью и наивностью. Не все правильно оценят Вашу доброту, некоторые могут просто сесть вам на шею.

Скорпионы

Меркурий в Вашем секторе образования может вдохновить Вас на прохождение курса по совершенно новой для Вас теме. Расширение кругозора таким образом может принести большую пользу, так как даст Вам больше возможностей в будущем. Кроме того, обучение привести к переменам в карьере и новым бизнес-идеям.

Водолеи

Забудьте о проблемах, с которыми Вы столкнулись и отправляйтесь в путешествие за открытиями, Водолеи! Если интересная или увлекательная возможность зовет Вас, почему бы не попробовать? У Вас есть интересы, которым Вы давно хотели уделить время? Решитесь на этот шаг и следуйте зову сердца. Кроме того, случайная встреча может оказаться многообещающей в романтическом плане.

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