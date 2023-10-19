Какие «сюрпризы» ожидают Овнов, Весов и Стрельцов с 19 октября

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Овны

Иммунная система сейчас может быть немного ослаблена. Необходимо восстановить силы и омолодить организм, для чего следует воздержаться от нездоровой пищи. Пейте много воды и увеличьте потребление фруктов и овощей. Займитесь спортом, совершите прогулку.

Весы

Возможно легкое головокружение. Сегодня Вы перебегаете с места на место из-за напряженного графика работы. Постарайтесь время от времени делать глубокий вдох и не забывайте о перерывах на еду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Стрельцы

Сегодня, к сожалению, Вы чувствуете себя несколько ленивыми и немотивированными. Вы знаете, что должны сделать кучу дел, но просто не можете себя заставить, не говоря уже о физических упражнениях. По крайней мере, позаботьтесь о том, чтобы сегодня не переедать.